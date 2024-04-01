ЗСУ впродовж доби відбили 28 російських атак, в тому числі 18 - на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 квітня.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Садового, Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Чернещина Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Олександропіль, Орлівка, Уманське, Яснобродівка, Карлівка, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Микільське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.