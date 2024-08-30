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"ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курщини": фейки і маніпуляції роспропаганди за 30 серпня

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
22:59
Війна з Росією Суджа, РФ, Курська область

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російські медіа запустили 30 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня російські пропагандисти поширили дезінформацію і фейк. 

Дезінформація: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "США фактично перетворилися на сторону збройного конфлікту довкола України". 

Спростування: Захід допомагає Україні протистояти російській агресії, через що кремль лютує. Крім того, такі заяви спрямовані на створення ілюзії, буцімто РФ веде війну проти всього західного світу.

Фейк: У МНС Росії заявили: "ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курської області".

Спростування: Українські військові дотримуються міжнародного гуманітарного права. ЗСУ знищують виключно живу силу ворога та військову інфраструктуру РФ. Подібні звинувачення — чергова недолуга спроба "демонізувати ЗСУ".

  • Раніше роспропаганда поширювала дезінформацію, буцімто Москва завжди хотіла якнайшвидшого завершення війни в Україні.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Марія Захарова
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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