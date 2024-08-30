"ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курщини": фейки і маніпуляції роспропаганди за 30 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня російські пропагандисти поширили дезінформацію і фейк.

Дезінформація: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "США фактично перетворилися на сторону збройного конфлікту довкола України".

Спростування: Захід допомагає Україні протистояти російській агресії, через що кремль лютує. Крім того, такі заяви спрямовані на створення ілюзії, буцімто РФ веде війну проти всього західного світу.

Фейк: У МНС Росії заявили: "ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курської області".

Спростування: Українські військові дотримуються міжнародного гуманітарного права. ЗСУ знищують виключно живу силу ворога та військову інфраструктуру РФ. Подібні звинувачення — чергова недолуга спроба "демонізувати ЗСУ".