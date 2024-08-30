"ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курщини": фейки і маніпуляції роспропаганди за 30 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російські медіа запустили 30 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 30 серпня російські пропагандисти поширили дезінформацію і фейк.
Дезінформація: Представниця МЗС РФ Захарова заявила: "США фактично перетворилися на сторону збройного конфлікту довкола України".
Спростування: Захід допомагає Україні протистояти російській агресії, через що кремль лютує. Крім того, такі заяви спрямовані на створення ілюзії, буцімто РФ веде війну проти всього західного світу.
Фейк: У МНС Росії заявили: "ЗСУ завдають хаотичних ударів по мирному населенню Курської області".
Спростування: Українські військові дотримуються міжнародного гуманітарного права. ЗСУ знищують виключно живу силу ворога та військову інфраструктуру РФ. Подібні звинувачення — чергова недолуга спроба "демонізувати ЗСУ".
- Раніше роспропаганда поширювала дезінформацію, буцімто Москва завжди хотіла якнайшвидшого завершення війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе