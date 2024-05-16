Зупинило кулю: на Харківщині прикордоннику врятувало життя посвідчення ДПСУ
На північній околиці Вовчанська український захисник отримав численні поранення у бою з окупантами, проте його життя врятувало посвідчення та побратими
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що воїн-прикордонник на псевдо "Тихон" отримав численні поранення під час боїв на околицях Вовчанська.
Побратими негайно евакуювали захисника з поля бою та доставили його до шпиталю.
"Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши при цьому кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.
- У Генштабі ЗСУ 15 травня повідомили, що за 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових.
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