Зупинило кулю: на Харківщині прикордоннику врятувало життя посвідчення ДПСУ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що воїн-прикордонник на псевдо "Тихон" отримав численні поранення під час боїв на околицях Вовчанська.

Побратими негайно евакуювали захисника з поля бою та доставили його до шпиталю.

"Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши при цьому кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.