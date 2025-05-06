Зупинивши війну Путін ризикує на такі внутрішні проблеми, які поки що не може навіть уявити, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зауважив, що припинення війни в Україні невигідне для Путіна
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Давайте не забувати, уявімо собі той момент, коли війна де-факто, не де-юре, припиняється. Ну добре, можна ще певний період часу накачувати ВПК якимись замовленнями, відновлювати дуже багато втраченої техніки і так далі, і так далі. Так, це буде чергова диспропорція в російській економіці. Злетить у черговий раз інфляція. Ну, одним словом, весь набір економічних задоволень Путін отримує по повній програмі. Про це вже навіть майже офіційно говорять чиновники з Центрального банку. Але ж питання навіть не в цьому. Якщо Путін зупиняє війну, він ризикує на такі внутрішні проблеми, які він собі поки що уявити навіть не може", - сказав він.
Володимир Огризко вважає, що великі проблеми у Росії викличе повернення з війни так званих військових, які вимагатимуть того забезпечення, яке вони мали, перебуваючи на війні.
"Про це давно вже ми говоримо, а зараз вже і пишуть наші західні партнери, йдеться про те, що умовна демобілізація, хоча б 500-600 тисяч людей, озвірілих бандитів, які повернуться додому і захочуть мати те, що вони мали в цій армії, щоб їх годували, щоб їх одягали, щоб їм платили доволі серйозні гроші, і якщо всього цього не буде, почнеться просто дикий карнавал. Карнавал вбивць, гвалтівників і так далі, і так далі. Почнеться дестабілізація ситуації в окремих регіонах, куди повернеться дуже багато такого люду. І от як тоді діяти тому самому Путіну, коли з одного боку економіка майже на межі чи валиться, а з другого боку в самій Росії розвиваються такі внутрішні процеси, які його змушуватимуть триматися двома руками за стілець, щоб його звідти не викинули. Тому для нього продовження війни - це єдиний спосіб більш-менш впевнено себе почувати. Так от, хіба він від цього відмовиться? Та ні, за які коврижки, аж допоки його Україна і колективний Захід до цього не змусить", - додав дипломат.
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