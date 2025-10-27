"Звичайна карта Google Map, показав як є": очільник штурмових військ ЗСУ Манько каже, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф "таємно"
Полковник і очільник Управління штурмових сил ЗСУ Валентин Манько стверджує, що його оприлюднені в мережі фото з картами не підпадають під гриф "таємно" й не містять даних "для службового використання"
Про це він сказав у коментарі Суспільному.
Манько заявив: поширені ним фото ворог не може використати. Також, за його словами, світлини не зашкодять бойовим операціям Збройних сил.
"Це звичайна карта Google Map, на яку я сам особисто наніс позначки, що за нами, а що ні. Я показав як є. А росіяни замилюють очі Путіну. Тепер нехай горять в пеклі. Вони забігають в населений пункт, ставлять прапор і все. А потім за 10-30 хвилин вмирають разом із тією ганчіркою і не кажуть", — висловився полковник.
Читайте також: Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok
- Водночас аналітик Inform Napalm Антон Павлушко заявив, що полковник і очільник Управління штурмових військ ЗСУ Валентин Манько не повинен був публікувати військові карти з грифом "таємно" у соціальній мережі TikTok..
