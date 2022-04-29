Війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРК С-300
Українські війська отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів
Про це повідомило командування.
Зазначається, що він значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні.
Також в командуванні пояснили, що ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.
"При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль - 10 метрів або 27 км", - йдеться в повідомленні.
Зенітний комплекс вже виконує бойові завдання.
- Нагадаємо, нещодавно ексзаступник начальника генштабу ЗСУ повідомив, що окупанти почали використовувати застарілу техніку та низькопрофесійні людські кадри через втрату потужності військової сили.
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