Війська РФ проводять зачистку на Донеччині: в Нікольському районі перевіряють місцеве населення
У Донецькій області 2 грудня окупанти проводили зачистку у всіх містах та селах уздовж траси Нікольське – с. Розівка: перевіряли домівки та опитували місцеве населення
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
2 грудня окупанти в Донецькій області проводили зачистку населених пунктів уздовж траси Нікольське - с. Розівка.
"Перевірка будинків з обшуками, включаючи господарчі споруди та курники. Перевірка документів. Перевірка гаджетів. Опитування мешканців", - пише радник мера Маріуполя.
Петро Андрющенко зазначив, що вперше після окупації подібні заходи проводять "нормально одягнені та екіпіровані" військові РФ, а не мобілізовані росіяни. Він додав, що "причина невідома, однак, з урахуванням ситуації в Пологах, схоже на превентивні заходи щодо упередження фіксації переміщення техніки та поки живої сили з Пологівського напряму".
Радник мера Маріуполя також інформував про збільшення кількості вантажів, що їдуть з Новоазовська в напрям Донецьку та Бердянську. Зокрема машини мають позначки "Z" та "V" і прямують із супроводом чи окремими колонами без військової техніки, зазвичай з "військовими пасажирами".
- Нагадаємо, 30 листопада радник мера написав у телеграм, що у Маріупольському районі немає їжі та грошей, аби її купити, тож люди вимушені жити на "гуманітарку" якої не вистачає на всіх.
- Також Андрющенко повідомляв, що в окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе