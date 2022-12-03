Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

2 грудня окупанти в Донецькій області проводили зачистку населених пунктів уздовж траси Нікольське - с. Розівка.

"Перевірка будинків з обшуками, включаючи господарчі споруди та курники. Перевірка документів. Перевірка гаджетів. Опитування мешканців", - пише радник мера Маріуполя.

Петро Андрющенко зазначив, що вперше після окупації подібні заходи проводять "нормально одягнені та екіпіровані" військові РФ, а не мобілізовані росіяни. Він додав, що "причина невідома, однак, з урахуванням ситуації в Пологах, схоже на превентивні заходи щодо упередження фіксації переміщення техніки та поки живої сили з Пологівського напряму".

Радник мера Маріуполя також інформував про збільшення кількості вантажів, що їдуть з Новоазовська в напрям Донецьку та Бердянську. Зокрема машини мають позначки "Z" та "V" і прямують із супроводом чи окремими колонами без військової техніки, зазвичай з "військовими пасажирами".

Нагадаємо, 30 листопада радник мера написав у телеграм, що у Маріупольському районі немає їжі та грошей, аби її купити, тож люди вимушені жити на "гуманітарку" якої не вистачає на всіх.

Також Андрющенко повідомляв, що в окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь".

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