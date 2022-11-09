Про це повідомляє CNN.

Бійці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії написали відкритий лист губернатору Приморського краю Олегу Кожем'якову. У тексті військові, що перебувають на Вугледарському напрямку, нарікають на втрату особового складу та техніки. Також лунають звинувачення, що війська РФ використовують як "гарматне м’ясо".

"У результаті "ретельно" спланованого наступу "великих полководців" за останні чотири дні ми втратили 50% обладнання та близько 300 чоловік убитими і пораненими. Це лише одна наша бригада. Командування округу разом з Ахмедовим приховують ці факти та спотворюють офіційну статистику втрат, боячись бути притягнутими до відповідальності", - мовиться в перекладі письма.

Військові запитали губернатора: "Як довго таким бовдурам як Мурадов і Ахмедов дозволять продовжувати планувати військові дії лише для того, щоб зберегти обличчя та отримати нагороди ціною стільки людських життів?"

Автори матеріалу CNN також публікують відгуки російських оглядачів на новину про лист 155-ї бригади.

"Військові кажуть, що зараз існує дилема: відпрацьовані підрозділи неможливо вивести без підведення нових. Свіжих немає, як і можливості виведення чи заміни особового складу через постійні обстріли", — цитують російського військового журналіста Олексій Суконкіна.

"Чому ми відступили від Павлівки і повинні її тепер відбивати? - Олександр Ходаковський, командир бойовиків так званої Донецької Народної Республіки. - Захисники Павлівки знову будуть взяті в заручники. Постачання і ротації будуть ускладнені, через Павлівку буде неможливо пересуватися".

Міноборони Росії, своєю чергою, спростувало інформацію про високі втрати особового складу й техніки.

"Втрати морпіхів за час наступу на Вугледарському напрямку "не перевищують 1% бойового складу та 7% пораненими, значна частина яких вже повернулися до ладу", - цитують МО РФ.

7 листопада Зеленський повідомив, що Донеччина стала "епіцентром божевілля окупантів", сотні російських військових гинуть щоденно.

На Сватівському напрямку РФ втратила 500 осіб, це "показує ставлення російського військового керівництва до особового складу як до гарматного м’яса", "втрати не рахуються й солдати кидаються у бій без підготовки", - стверджує директор Defense Express Сергій Згурець.

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