Війська Росії намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на Сході країни, просуваючись з боку Харкова на Півночі і Маріуполя на Півдні", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що поле бою на Півночі України залишається в основному статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Нагадаємо, на Луганщині в Попасній окупанти обстріляли свої позиції та відкрили вогонь по Рубіжному, Лисичанську, Кремінній, Сєвєродонецьку й Гірському і поранили двох людей.

Додамо, з 24 лютого до ранку 27 березня 139 українських дітей загинуло через війну РФ проти України, ще понад 205 зазнали поранень