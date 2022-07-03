Військо НАТО має бути якнайближче до кордонів Росії, - журналіст Сєраковський

Журналіст висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Військо НАТО має бути якнайближче до кордонів Росії. Я не розумію філософії "не провокуймо Росію". Коли ми вагаємось, ми запрошуємо її до себе. Українці це знають дуже добре. Я вважаю, що НАТО має набагато більше прислухатися до України, робити значно більше однозначних висновків з того, що відбувається", - зазначив Сєраковський.

Польський журналіст додав, що Україна є незалежною завдяки потужній армії.

"Атака Росією України, яка почалася вже давно, мала б викликати розуміння, що тут насправді потрібне військо. Поблизу Росії потрібно військо. Україна приготувалась до того і зараз є незалежною тому, що має своє військо", - зауважив Славомір Сєраковський.

2 липня стало відомо, що колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що погрози Росії на адресу Литви свідчать про реальну загрозу прямого збройного конфлікту Альянсу з РФ. Расмуссен також вважає, що НАТО 2008 р дало невірний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну, коли відмовило у ПДЧ Україні.

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