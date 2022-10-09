Військова адміністрація Херсона працює над відновленням соцвиплат

Про це повідомляє "Голос України".

У повідомленні йдеться, що ці категорії пільговиків налічують понад 6 тисяч осіб. Їх реєстр до початку війни вели управління соціального захисту у трьох районах обласного центру. Проте після захоплення окупантами Херсону, працівники були вимушені потопити в Дніпрі комп'ютери з реєстрами, аби росіяни не могли скористатися інформацією у власних маніпулятивних цілях.

Зараз Херсонська МВА відновлює ці дані, реєструє електронні ключі (токени), аби поновити виплати впродовж найближчих місяців.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації та секретар міськради Галина Лугова каже, що це складний процес, оскільки штат МВА складається лише з 46 працівників – це на порядок менше, ніж був у міськраді. Для порівняння: штат Генічеської міської військової адміністрації практично такий самий, але населення Генічеська уп’ятеро менше, ніж у Херсоні.

Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

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