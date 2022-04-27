Військова, енергетична та продовольча безпека – три галузі, які будуть пріоритетними для уряду, - Шмигаль

Про це прем’єр-міністр України розповів The Economist.

"Ми не просто хочемо відновлювати дороги, мости чи водопроводи. Ми плануємо побудувати абсолютно нову економіку. Перш за все це означатиме перебудову старих державних інституцій. За допомогою міжнародного співтовариства Україна сподівається швидко рухатися до ЄС. Це означає, що наше законодавство буде побудовано на європейських принципах. Україна вже виконала 63% умов Угоди про асоціацію з ЄС. Ми точно можемо реалізувати інші 37% протягом наступних двох років", - сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що є три можливі джерела фінансування фонду відновлення України.

"Один із них – російські активи, які зараз заморожені на Заході, і, як вважають, на загальну суму не менше 300 мільярдів доларів. По-друге, Україна сподівається отримати гранти та пільгові кредити від західних країн та міжнародних організацій. Ми очікуємо, що в червні 2022 року Європейська комісія рекомендує Україну для членства і що через два роки Україна стане членом. Третім джерелом буде наша влада, власний бізнес і сам український народ", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, за прогнозами уряду в 2022 році через війну ВВП України може впасти на 30-50%

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