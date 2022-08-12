Військова місія під егідою ООН, — волонтер Артур Палатний пропонує три кроки, щоб зупинити ядерний терор Росії
Керівник Волонтерського штабу "Українська команда" запропонував три кроки, які не допустять катастрофу
Про це заявив Артур Палатний у відео на Facebook.
"Світ має визнати, що Росія – це держава-терорист. До того ж, Росія – це перша країна – ядерний терорист. А з терористами перемовин не ведуть. Їх знищують. Тому світ має негайно діяти. По-перше, потрібно вже зараз забезпечити місію МАГАТЕ та Енергоатому на Запорізьку атомну станцію, щоб експерти змогли відновити контроль станції. По-друге, необхідна військова місія під егідою ООН задля негайного розмінування атомної станції та створення безпечної зони навколо ЗАЕС. По-третє, термінова передача станції під повний контроль українських фахівців Енергоатому", - заявив Артур Палатний.
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Палатний вважає, що Росія застосовує ядерний тероризм, щоб змусити Україну піти на перемовини.
"Російська військова авантюра в Україні стрімко наближається до безславного кінця. Ядерна погроза всьому світу — це остання спроба Росії посадити Україну за стіл переговорів та де-факто узаконити окупацію українських територій. Якщо вибухне ЗАЕС – це буде 10 Чорнобилів. Це ядерна пустеля на значній частині України. Це евакуація Європи. Це катастрофа планетарного масштабу. Світ має діяти рішуче, щоб убезпечити світ від найбільшої катастрофи за всю історію людства", - наголосив керівник "Української команди".
- 6 серпня генсек ООН заявив про загрозу ядерної війни: Людство грає із зарядженою рушницею.
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