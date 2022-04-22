Військове розблокування Маріуполя ЗСУ може бути реальним, - Маломуж
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що військовий варіант розблокування Маріуполя ЗСУ може бути реальним та мати успіх з перспективою стратегічного наступу
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми маємо декілька сценаріїв, і зрозуміло, що керівництво держави, і ЗСУ їх опрацьовують. Президент Зеленський казав, що дійсно є варіанти військового розблокування маріупольців, але для цього потрібні потужні збройні сили, особливо ударні групи. Я розглядаю цей варіант більш реально"- зауважив генерал.
Микола Маломуж зауважив, що основні позиції підготовки спеціальної операції можемо обговорювати без розшифровки конкретних форматів.
Екскерівник Служби зовнішньої розвідки зазначив: "В першу чергу, це підготовка і можливі наступальні операції по ряду напрямків, у напрямку Маріуполя і сусідніх регіонів, таких як Ізюм, Донецька та Луганська області. З іншого боку, підготовка спеціальної операції по Маріуполю, де може бути декілька механізованих бригад і також потужне угрупування сил спеціальних операцій. Все повинно бути скоординовано. Може бути висадка безпосередньо у Маріуполь, пробивши всі коридори, або застосовуючи гелікоптери та танкові ресурси, також спеціальні підрозділи, які проникають на ці території таємно".
Генерал підкреслив, якщо до того ж будуть масштабні, відволікаючі та прямі операції, то це може мати великий успіх і перспективу стратегічного наступу, а також дасть можливість оточення деяких групіровок як біля Маріуполя, так і по Донецькому, а пізніше і Луганському напрямках.
- Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський сказав про деблокаду Маріуполя в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV: На сьогодні ми не можемо пройти окуповані 120 км до міста, домовляємося про гуманітарні коридори
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