Військове розблокування Маріуполя ЗСУ може бути реальним, - Маломуж

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Ми маємо декілька сценаріїв, і зрозуміло, що керівництво держави, і ЗСУ їх опрацьовують. Президент Зеленський казав, що дійсно є варіанти військового розблокування маріупольців, але для цього потрібні потужні збройні сили, особливо ударні групи. Я розглядаю цей варіант більш реально"- зауважив генерал.



Микола Маломуж зауважив, що основні позиції підготовки спеціальної операції можемо обговорювати без розшифровки конкретних форматів.



Екскерівник Служби зовнішньої розвідки зазначив: "В першу чергу, це підготовка і можливі наступальні операції по ряду напрямків, у напрямку Маріуполя і сусідніх регіонів, таких як Ізюм, Донецька та Луганська області. З іншого боку, підготовка спеціальної операції по Маріуполю, де може бути декілька механізованих бригад і також потужне угрупування сил спеціальних операцій. Все повинно бути скоординовано. Може бути висадка безпосередньо у Маріуполь, пробивши всі коридори, або застосовуючи гелікоптери та танкові ресурси, також спеціальні підрозділи, які проникають на ці території таємно".



Генерал підкреслив, якщо до того ж будуть масштабні, відволікаючі та прямі операції, то це може мати великий успіх і перспективу стратегічного наступу, а також дасть можливість оточення деяких групіровок як біля Маріуполя, так і по Донецькому, а пізніше і Луганському напрямках.



Нагадаємо, 21 квітня Володимир Зеленський сказав про деблокаду Маріуполя в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV: На сьогодні ми не можемо пройти окуповані 120 км до міста, домовляємося про гуманітарні коридори