Військові кораблі НАТО зайшли у порти Естонії

Про це повідомляє Генеральний штаб Сил оборони Естонії.

Під час цього візиту кораблі мають можливість поповнити запаси та підготуватись до виконання наступних завдань. Такі постійні групи військово-морських сил НАТО перебувають у постійній готовності та здатні вести операції як у мирний, так і у воєнний час, і забезпечувати своїми діями присутність союзників та постійний високий рівень готовності до реагування.

У Старому порту Таллінна пришвартувались голландський штабний корабель HNLMS Karel Doorman та португальський фрегат NRP Corte-Real. Британський танкер RFA Tidesurge, пришвартувався у порту Мууга.

"1-а постійна військово-морська група НАТО перебуває тут вдруге цього року. Це підтвердження постійної присутності НАТО у нашому регіоні", - сказав заступник командувача ВМС капітан Йохан-Еліас Сельямаа.

Командири кораблів планують провести зустрічі заступником командувача Силами оборони генерал-майором Вейко-Велло Пальмі та заступником канцлера Міністерства оборони з оборонного планування Тійна Удеберг, — йдеться у повідомленні Генерального штабу Сил оборони Естонії.

20 липня Естонія дозволила позбавляти естонського громадянства натуралізованих іноземців, які воюють на боці РФ.

У червні Reuters повідомляв, що країни Балтії хочуть, щоб НАТО удесятеро збільшило присутність в регіоні.