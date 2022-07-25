Військові кораблі НАТО зайшли у порти Естонії
Судна Альянсу зайшли у два порти Естонії для взаємодії союзників та поповнення запасів
Про це повідомляє Генеральний штаб Сил оборони Естонії.
Під час цього візиту кораблі мають можливість поповнити запаси та підготуватись до виконання наступних завдань. Такі постійні групи військово-морських сил НАТО перебувають у постійній готовності та здатні вести операції як у мирний, так і у воєнний час, і забезпечувати своїми діями присутність союзників та постійний високий рівень готовності до реагування.
У Старому порту Таллінна пришвартувались голландський штабний корабель HNLMS Karel Doorman та португальський фрегат NRP Corte-Real. Британський танкер RFA Tidesurge, пришвартувався у порту Мууга.
"1-а постійна військово-морська група НАТО перебуває тут вдруге цього року. Це підтвердження постійної присутності НАТО у нашому регіоні", - сказав заступник командувача ВМС капітан Йохан-Еліас Сельямаа.
Командири кораблів планують провести зустрічі заступником командувача Силами оборони генерал-майором Вейко-Велло Пальмі та заступником канцлера Міністерства оборони з оборонного планування Тійна Удеберг, — йдеться у повідомленні Генерального штабу Сил оборони Естонії.
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