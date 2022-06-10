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Військові навчання, летальна зброя і тісніша співпраця задля перемоги України: підсумки зустрічі Зеленського й Воллеса в Києві

10 червня, 2022 п'ятниця
21:14
Світ На фото учасники зустрічі

Під час візиту міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та пообіцяв відновити підтримку українських військових, включаючи навчання солдатів, а також доставку летального спорядження

Про це пише Anadolu Agency. 

На зустрічі говорили про те, як Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну та забезпечувати задоволення її потреб, як військових, так і гуманітарних.

"Робочий візит відбувся цього тижня, щоб міністр оборони зміг почути з перших вуст, як розвиваються оперативні потреби Збройних Сил України, оскільки природа конфлікту продовжує змінюватися. Це забезпечить те, що постійна підтримка Великої Британії розвиватиметься, щоб відповідати цим вимогам і адаптуватися до ситуації на місцях", – йдеться у заяві міністерства оборони Великої Британії.

Також мова йшла про навчання українських військових і нове постачання зброї.

"Ці троє погодилися ще тісніше працювати на підтримку своєї спільної мети – дати можливість Україні звільнитися від незаконної російської окупації. Вони також обговорили спектр постачання зброї та навчання, які наразі надає Велика Британія, і яку подальшу підтримку ми можемо запропонувати, щоб допомогти українським силам захищати свою країну", – йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що зустріч Воллеса, Зеленського та Резнікова була зосереджена на тому, які подальші кроки зробить Велика Британія, щоб Україна повністю відбила атаки Росії на сході Донбасу.

Reuters пише, що Воллес похвалив Зеленського за його лідерство під час війни та сказав, що Зеленський "робить дивовижно, дивовижно".

"Я загалом вдячний Великій Британії, уряду та прем’єр-міністру. Війна підкреслює, хто є нашим другом або друзями – не просто стратегічними друзями, а тепер справжніми друзями. І я вірю, що Велика Британія є другом. Зброя, гроші та санкції – це три речі, у яких Британія послідовно демонструє своє лідерство", – сказав Зеленський.

  • Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув до Києва для проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським і міністром Олексієм Резніковим щодо подальшої допомоги зброєю.

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Новини
війна з Росією
Володимир Зеленський
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