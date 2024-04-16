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У 2024 році внутрішні аудити виявили в Міноборони втрат ресурсів на 1 млрд 812 млн грн

16 квітня, 2024 вiвторок
10:18
Військові новини Міністерство оборони України

Під час внутрішніх аудитів у 2024 році у Міністерстві оборони України виявили втрат ресурсів на 1 мільярд 812 мільйонів гривень

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир. 

За його словами, у 2023 році було проведено 204 внутрішні аудити, які виявили втрат ресурсів на суму 1 млрд 311 млн грн. Наразі за 67 матеріалами внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, ще 79 матеріалів долучено до кримінального провадження.

Водночас у першому кварталі 2024 року було проведено 16 внутрішніх аудитів і встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн грн. За 5 матеріалами аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, також розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрито 1 кримінальне провадження.

Джигир наголосив, що є чітко регламентований порядок проведення і реалізації матеріалів аудиту.

"Він визначений стандартом 14 внутрішнього аудиту. Зокрема, за рішенням міністра оборони України передбачене передання до правоохоронних органів матеріалів внутрішнього аудиту, за результатами якого виявлено ознаки шахрайства, корупційних правопорушень, нецільового використання бюджетних коштів, зловживання службовим становищем чи інших порушень, що призвели до втрат чи збитків", - зазначив він. 

  • 8 квітня при Міністерстві оборони України створили новий координаційний дорадчий орган для департаменту внутрішнього аудиту – аудиторський комітет. До складу комітету увійшли сертифіковані внутрішні аудитори з держав-членів НАТО та України з досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту. 
Теги:
Кримінал
Україна
Міністерство оборони
військові
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