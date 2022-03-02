Військові показали російський вертоліт, збитий напередодні на Київщині

Про це пише телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Еспресо.TV

Зазначається, що напередодні, 1 березня, о 17.30 у небі над селищем Бабинці на Київщині відбувся повітряний бій, у якому взяли участь два вертольоти росіян та один український гелікоптер.



Під час повітряного бою вертоліт окупантів збили, тепер він лежить біля дороги між силами Бабинці та Буда-Бабинецька.



Також фото збитого гелікоптера опублікував народний депутат, командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко.

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