Військові показали російський вертоліт, збитий напередодні на Київщині
У мережі з’явилися фото гелікоптеру ВПС Росії, який вчора збили над селищем Бабинці.
Про це пише телеграм-канал Оперативний ЗСУ, інформує Еспресо.TV
Зазначається, що напередодні, 1 березня, о 17.30 у небі над селищем Бабинці на Київщині відбувся повітряний бій, у якому взяли участь два вертольоти росіян та один український гелікоптер.
Під час повітряного бою вертоліт окупантів збили, тепер він лежить біля дороги між силами Бабинці та Буда-Бабинецька.
Також фото збитого гелікоптера опублікував народний депутат, командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1" Артем Вітко.
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