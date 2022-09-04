Військові РФ гатять з РСЗВ з території Запорізької АЕС, – The Insider опублікував відео

Про це повідомляє The Insider.

Відео було знято в ніч із 2 на 3 вересня. На кадрах видно, що РСЗВ знаходяться у безпосередній близькості від енергоблоку.

The Insider попросив експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчити відео.

"У кадрі видно труби Запорізької ТЕС, які видно і на цьому панорамному фото з Google. Зйомка справді ведеться з протилежного берега Дніпра, камера спрямована на південь. Це означає, що місце запуску РСЗВ знаходиться на захід від Запорізької ТЕС. Також на захід від ТЕС знаходиться територія самої АЕС, але чи справді реактивні снаряди запускають саме з території станції, точно встановити неможливо", - пишуть у виданні.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція 3 вересня втратила підключення до останньої зовнішньої лінії електропередачі. Наразі станція продовжує подавати електроенергію через резервну лінію

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