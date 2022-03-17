Військові РФ із "Градів" обстріляли Мар'янське на Дніпропетровщині та влучили в периметр насосної станції, - Вілкул

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул.



За його словами, у місті та Криворізькому районі ситуація під контролем. У Кривому Розі та по периметру спокійно. Українські військові відбили атаки росіян на далеких підступах і завдали окупантам чергових втрат.



"Щоб помститися, увечері (16 березня, - ред.) ворог завдав удару з "градів" по мирному селу Мар'янському. Потрапили й у периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до водосховища Південне Кривого Рогу", - повідомив Олександр Вілкул.



Наслідки обстрілу та те, які відновлювальні роботи потрібні, з'ясовують фахівці. Очільник Дніпропетровської ОВА запевнив, що ситуація з водопостачанням перебуває під контролем.



"Наявних запасів води в Южному вистачить на кілька місяців, також зараз буде проведений регламент перепідключення абонентів, які запитані з Південного, на Карачуни", - наголосив він.

Нагадаємо, очільник облради Микола Лукашук заявив, що росіяни не заходили на територію Дніпропетровщини.

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