Військові РФ із "Градів" обстріляли Мар'янське на Дніпропетровщині та влучили в периметр насосної станції, - Вілкул
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли "градами" село Мар'янське та влучили у станцію, яка забезпечує перекачку води з Каховського до Південного водосховища, але місто має запаси води й ситуація з водопостачанням контрольована
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Вілкул.
За його словами, у місті та Криворізькому районі ситуація під контролем. У Кривому Розі та по периметру спокійно. Українські військові відбили атаки росіян на далеких підступах і завдали окупантам чергових втрат.
"Щоб помститися, увечері (16 березня, - ред.) ворог завдав удару з "градів" по мирному селу Мар'янському. Потрапили й у периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до водосховища Південне Кривого Рогу", - повідомив Олександр Вілкул.
Наслідки обстрілу та те, які відновлювальні роботи потрібні, з'ясовують фахівці. Очільник Дніпропетровської ОВА запевнив, що ситуація з водопостачанням перебуває під контролем.
"Наявних запасів води в Южному вистачить на кілька місяців, також зараз буде проведений регламент перепідключення абонентів, які запитані з Південного, на Карачуни", - наголосив він.
- Нагадаємо, очільник облради Микола Лукашук заявив, що росіяни не заходили на територію Дніпропетровщини.
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