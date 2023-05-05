Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що в окуповані Олешки прибув підрозділ росгвардії, який заселився у помешканнях примусово евакуйованих українців. При цьому примусова евакуація окремих груп населення в місті продовжується.

Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується й в інших населених пунктах лівого берега.