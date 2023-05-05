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Війна з Росією: хроніка
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Військові РФ виселяють місцевих з домівок в Олешках на Херсонщині, - ЦНС

5 травня, 2023 п'ятниця
16:09
Війна з Росією Олешки

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області ворог розселяє солдат у захоплених будинках місцевих

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що в окуповані Олешки прибув підрозділ росгвардії, який заселився у помешканнях примусово евакуйованих українців. При цьому примусова евакуація окремих груп населення в місті продовжується.

Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується й в інших населених пунктах лівого берега.

  • На тимчасово захоплених територіях Херсонської області рашисти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.
Херсонщина
окупанти
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