Військові РФ виселяють місцевих з домівок в Олешках на Херсонщині, - ЦНС
На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області ворог розселяє солдат у захоплених будинках місцевих
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що в окуповані Олешки прибув підрозділ росгвардії, який заселився у помешканнях примусово евакуйованих українців. При цьому примусова евакуація окремих груп населення в місті продовжується.
Аналогічна ситуація з розселенням ворожих солдатів фіксується й в інших населених пунктах лівого берега.
- На тимчасово захоплених територіях Херсонської області рашисти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.
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