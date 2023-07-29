Військові США є на території України, але не беруть участь у бойових діях, - Білий дім
Адміністрація США категорично спростовує участь американських кадрових військових у бойових діях в Україні
З відповідною заявою виступив у п’ятницю під час телефонного брифінгу координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"В Україні немає американських сил, які надавали б допомогу Україні в бойових діях, або були б присутніми на полі з українськими силами", - підкреслив офіційний представник адміністрації Байдена.
Таким чином він відповів на запитання, чи дотримується нинішня адміністрація США позиції, оголошеної від початку повномасштабного вторгнення РФ, що американські військові не будуть залучені до бойових дій.
Водночас Кірбі зазначив, що в Україні присутня невелика кількість американських військовослужбовців, які охороняють посольство США в Києві, а також представляють апарат військових аташе Сполучених Штатів в Україні.
"Збройні сили США не беруть активної участі в бойових діях в Україні або в підтримці бойових дій на території України", - підкреслив Кірбі.
- Дипломат Роман Безсмертний переконаний, що збройні сили європейських країни та США змушені будуть вступити у війну проти РФ.
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