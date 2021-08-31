Військові США зіпсували частину техніки, яку не змогли евакуювати з Афганістану - CNN
Голова Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі заявив, що військові перед виходом з Афганістану вивели з ладу техніку в аеропорту Кабулу, а частину вивезли з країни
Про це йдеться в матеріалі CNN.
За словами генерала Кеннета Маккензі, американські військові в аеропорту Кабула зняли зброю або або виведели з ладу 73 літаки, майже 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків "Хамві". Також військові пошкодили систему протиракетної оборони, артилерію та міномети, які використовувалися для захисту аеропорту.
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Вся вищевказана техніка непридатна для використання.
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Раніше син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший написав у Twitter, що США залишають в Афганістані озброєння і військове обладнання на $85 млрд.
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