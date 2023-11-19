Військовий експерт песимістично оцінив можливості ВПК України
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що зараз Україна не має потужних можливостей власного ВПК, щоб самостійно протистояти Росії
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"
"Я завжди намагаюсь бути оптимістом у питанні розвитку українського ВПК. Утім, сьогодні в нас, на жаль, немає тих обсягів виробництва, щоб протистояти росіянам. Тому зараз важко оптимістично дивитись на розвиток нашого ВПК. У росіян є також багато проблем. Зокрема, в економіці та з людьми. Не критично, однак у них теж є проблеми", - пояснив Ступак.
Експерт також наголосив на важливості збалансування сил у цій війні.
"Тому, в залежності від того, яка зі сторін правильно скористається часом, та й виграє цю війну. Я завжди наголошую на збалансуванні сил. Якщо ми матимемо власні підземні виробництва ракет з радіусом дії на сотні кілометрів, то це дійсно збалансує сили у цій війні. Це також дозволить не дати росіянам планувати нові операції", - додав він.
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