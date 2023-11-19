Військовий експерт песимістично оцінив можливості ВПК України

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"



"Я завжди намагаюсь бути оптимістом у питанні розвитку українського ВПК. Утім, сьогодні в нас, на жаль, немає тих обсягів виробництва, щоб протистояти росіянам. Тому зараз важко оптимістично дивитись на розвиток нашого ВПК. У росіян є також багато проблем. Зокрема, в економіці та з людьми. Не критично, однак у них теж є проблеми", - пояснив Ступак.



Експерт також наголосив на важливості збалансування сил у цій війні.



"Тому, в залежності від того, яка зі сторін правильно скористається часом, та й виграє цю війну. Я завжди наголошую на збалансуванні сил. Якщо ми матимемо власні підземні виробництва ракет з радіусом дії на сотні кілометрів, то це дійсно збалансує сили у цій війні. Це також дозволить не дати росіянам планувати нові операції", - додав він.

6 листопада генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін розповів, що в Україні запустили серійне виробництво нового дрона-камікадзе, здатного літати до 1000 кілометрів.

16 листопада міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних аналогів "шахедів" і виготовляє їх десятками щомісяця