Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних аналогів "шахедів", - Камишін

Про це пише "Forbes".

"Починаючи з того, що називають "українським шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз виробляємо десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав він.

За його словами, зараз оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни й в майбутньому має стати її головним сектором.