Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних аналогів "шахедів", - Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних аналогів "шахедів" і виготовляє їх десятками щомісяця
Про це пише "Forbes".
"Починаючи з того, що називають "українським шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз виробляємо десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав він.
За його словами, зараз оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни й в майбутньому має стати її головним сектором.
- Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що в Україні запустили серійне виробництво нового дрона-камікадзе, здатного літати до 1000 кілометрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.81
- EUR Купівля 39.91Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе