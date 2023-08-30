Військовий експерт: ЗСУ не мають вогневого контролю над логістикою росіян навколо Бахмута
Пастка в Бахмуті для росіян не тому, що вони не можуть з нього вийти, а, тому що, вони не отримують наказу з нього вийти, бо їм треба тримати оборону
Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Щодо Бахмуту я не маю такого оптимізму, як пані Ганна Маляр. Ми сьогодні не перерізали жодної логістичної артерії на півночі, півдні, а також на сході від Бахмута. Коли ми будемо їх перерізати, можна говорити про пастку. Пастка в Бахмуті не тому, що вони не можуть з нього вийти, а, тому що, вони не отримують наказу з нього вийти, бо їм треба тримати оборону", - сказав він.
Коваленко нагадав, що Бахмут - сам по собі перебуває в низині.
"Контролюємо ми практично всі панівні висоти з півдня, з півночі не всі. Це дозволяє нам здійснювати вогневий вплив саме по місту та знищувати ворога в самому Бахмуті. Ми поступово знищуємо їх особовий склад, нівелюємо оборонний потенціал, але росіяни постійно його оновлюють. Логістика не перерізана на сьогодні ні з півночі, ні з півдня, ні з сходу", - додав експерт.
Він зауважив, що є вогневий вплив, але не вогневий контроль.
"Контроль - це коли неможливо взагалі пересуватися цими ділянками. Вогневий контроль лише на південній логістичній артерії, яка з'єднує Горлівку і Бахмут, а східні - мають вогневий вплив, а не контроль. Це контролем неможливо назвати", - підсумував Коваленко.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ситуація на фронті динамічна, ворог знаходиться у пастці у Бахмуті, адже не може ні вийти з міста, ні вільно рухатися в ньому
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе