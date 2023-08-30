Військовий експерт: ЗСУ не мають вогневого контролю над логістикою росіян навколо Бахмута

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Щодо Бахмуту я не маю такого оптимізму, як пані Ганна Маляр. Ми сьогодні не перерізали жодної логістичної артерії на півночі, півдні, а також на сході від Бахмута. Коли ми будемо їх перерізати, можна говорити про пастку. Пастка в Бахмуті не тому, що вони не можуть з нього вийти, а, тому що, вони не отримують наказу з нього вийти, бо їм треба тримати оборону", - сказав він.

Коваленко нагадав, що Бахмут - сам по собі перебуває в низині.

"Контролюємо ми практично всі панівні висоти з півдня, з півночі не всі. Це дозволяє нам здійснювати вогневий вплив саме по місту та знищувати ворога в самому Бахмуті. Ми поступово знищуємо їх особовий склад, нівелюємо оборонний потенціал, але росіяни постійно його оновлюють. Логістика не перерізана на сьогодні ні з півночі, ні з півдня, ні з сходу", - додав експерт.

Він зауважив, що є вогневий вплив, але не вогневий контроль.

"Контроль - це коли неможливо взагалі пересуватися цими ділянками. Вогневий контроль лише на південній логістичній артерії, яка з'єднує Горлівку і Бахмут, а східні - мають вогневий вплив, а не контроль. Це контролем неможливо назвати", - підсумував Коваленко.