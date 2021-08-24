Військовий літак США запізнився на парад до Дня Незалежності у Києві
Літак ВПС США Stratotanker запізнився на військовий парад до Дня Незалежності України у Києві
Про це йдеться у блозі оборони.
24 серпня літак ВПС США KC-135T Stratotanker з хвостовим номером 85-0092 запізнився на військовий парад до Дня Незалежності.
Як зазначається, з невідомих причин літак втратив свій часовий код і запізнився.
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Американський літак пролетів над трибунами в центрі Києва в той момент, коли сам парад закінчився.
- У Києві пройшов військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
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