Військовий літак США запізнився на парад до Дня Незалежності у Києві

Про це йдеться у блозі оборони.

24 серпня літак ВПС США KC-135T Stratotanker з хвостовим номером 85-0092 запізнився на військовий парад до Дня Незалежності.

Як зазначається, з невідомих причин літак втратив свій часовий код і запізнився.



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Американський літак пролетів над трибунами в центрі Києва в той момент, коли сам парад закінчився.



У Києві пройшов військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

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