"Військовий одяг" для дітей в обмін на голоси на псевдореферендумах: СБУ виявила чергову штаб-квартиру росіян на Херсонщині
У ще одній штаб-квартирі на звільнених територіях Херсонщини виявили дитячий одяг, дизайн якого нагадує військову форму російських солдатів
Про це повідомила СБУ.
Зазначають, що штаб-квартира росіян розташовувалася в селищі Новоолександрівка на Херсонщині у приміщенні сільради. Його росіяни використовували як базу для проведення псевдореферендуму.
Серед агітаційних матеріалів було виявлено велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі. За його допомогою хотіли заохотити місцевих жителів проголосувати на "референдумі". Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.
Утім, коли окупанти побачили, що українці уникають участі у фейковому волевиявленні, вдалися до погроз. Так, двох колаборантів з озброєними військовослужбовцями армії РФ відправили на "обхід" кожного будинку населеного пункту. Якщо двері не відкривали, усіх прописаних за адресою автоматично враховували як голоси "за".
- 15 жовтня СБУ також повідомила, що виявила у звільненій Великій Олександрівці на Херсонщині склад російської армії з артснарядами, боєприпасами до "градів", "ураганів", протитанковими ракетами й мінами.
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