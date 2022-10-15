Про це повідомила СБУ.

Зазначають, що штаб-квартира росіян розташовувалася в селищі Новоолександрівка на Херсонщині у приміщенні сільради. Його росіяни використовували як базу для проведення псевдореферендуму.

Серед агітаційних матеріалів було виявлено велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі. За його допомогою хотіли заохотити місцевих жителів проголосувати на "референдумі". Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Утім, коли окупанти побачили, що українці уникають участі у фейковому волевиявленні, вдалися до погроз. Так, двох колаборантів з озброєними військовослужбовцями армії РФ відправили на "обхід" кожного будинку населеного пункту. Якщо двері не відкривали, усіх прописаних за адресою автоматично враховували як голоси "за".

15 жовтня СБУ також повідомила, що виявила у звільненій Великій Олександрівці на Херсонщині склад російської армії з артснарядами, боєприпасами до "градів", "ураганів", протитанковими ракетами й мінами.