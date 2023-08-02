Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який перевищив свої службові повноваження та відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської ради", - йдеться у заяві.

Слідство встановило, що солдати військової частини, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Підставою для цього стало те, що їхній командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для служби в Київській міській військовій адміністрації.

Екскомандира підозрюють у перевищенні службових повноважень під час воєнного стану. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 1 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в ухиленні від військової служби чотирьом військовослужбовцям однієї з частин ТрО.