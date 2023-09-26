Військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон, притягнуть до відповідальності після повернення, – ДПСУ

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону 26 вересня.

"Спроби незаконно перетнути кордон, на жаль, продовжуються щодня. Ця кількість є сталою. Це спроби, яким ми запобігаємо за межами пунктів пропуску, а також на КПП", - заявив він.

За його словами, нині спроб незаконно перетнути кордон менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. Кордон із європейськими країнами максимально посилено, наголосив Демченко.

"Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, надалі, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона надалі уникне відповідальності відповідно до законодавства України", - сказав Демченко.