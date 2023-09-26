Військовозобов'язаних, які незаконно виїхали за кордон, притягнуть до відповідальності після повернення, – ДПСУ
Військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, притягнуть до відповідальності після повернення в Україну
Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону 26 вересня.
"Спроби незаконно перетнути кордон, на жаль, продовжуються щодня. Ця кількість є сталою. Це спроби, яким ми запобігаємо за межами пунктів пропуску, а також на КПП", - заявив він.
За його словами, нині спроб незаконно перетнути кордон менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. Кордон із європейськими країнами максимально посилено, наголосив Демченко.
"Якщо ж хтось у незаконний спосіб все ж таки перетнув державний кордон, надалі, коли вони будуть повертатися, то вони також будуть притягнуті до відповідальності. Це не означає, що якщо людина здійснила таке порушення, вона надалі уникне відповідальності відповідно до законодавства України", - сказав Демченко.
- 1 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.
- Водночас низка країн заявили, що не видаватимуть Україні ухилянтів. Так, наприклад, Чехія повідомила, що масово не видаватиме Україні чоловіків, які втекли від мобілізації. Однак Київ може подати запит на екстрадицію конкретної особи.
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