Візит до Ірану - це приниження Путіна, - радник МВС Денисенко
Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, вважає, що Путін вперше за останні 22 роки їхав на переговори не з точки зору сили або, що він може щось продавити, піднявши ставки, а з точки зору прохача
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Насамперед, всі звернули увагу, як Ердоган змусив чекати Путіна. Але головне приниження було не у цьому, головне приниження було у тому, що Путін вперше за останні 22 роки їхав на переговори не з точки зору сили або, що він може щось продавити, піднявши ставки, а з точки зору прохача. І це для нього величезне приниження, бо він примушений їздити по світу і просити про допомогу, тому що йому не вистачає високоточної зброї й можливостей, аби обходити санкції", - пояснив Вадим Денисенко.
Денисенко зазначив, що з одного боку, видобуток російської нафти вийшов на довоєнний період, але з іншого боку у РФ відбувається величезне економічне провисання у високотехнологічних галузях. Відповідно, без серйозної електроніки Росія не зможе будувати новітнє озброєння.
- 19 липня, у Тегерані відбулась зустріч лідерів Ірану, Туреччини та Росії
- Також The New York Times повідомляло, що Путін поїхав в Іран за моральною підтримкою, бойовими дронами та далекобійними ракетами
- Крім того, український дипломат, Володимир Єльченко, висловив думку, що Путін в Іран приїхав як прохач
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