Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Дипломат дав коментар щодо зустрічі 21 грудня лідера Китаю Сі Цзіньпіна із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим.



"Я б не став надавати великого значення цьому візиту, бо він відбувався у рамках міжпартійних зв'язків, як лідерів правлячих партій. Це не був офіційний чи державний візит. З одного боку, на мій погляд, тут Медведєв проявив ініціативу з цим візитом, до того ж він намагається утриматися на верхніх щаблях кремлівської влади, а з іншого боку, на вряд чи можна очікувати від цього візиту якихось конкретних результатів. Також побутує наступна думка, якщо Сі Цзіньпін раніше зустрічався виключно з Путіним, і це був відповідний рівень, то тепер прийняття Сі Цзіньпіном Медведєва говорить, що можливо у них з президентом Путіним існують якісь недомовленості. Дійсно, такий візит саме Медведєва може свідчити про якусь можливу зміну орієнтації між лідерами у Кремлі. Це моє особисте припущення", - сказав президент Української асоціації зовнішньої політики.



Володимир Хандогій підсумував, що це був міжпартійний візит і ніяких конкретних результатів він не приніс, тому що й не міг принести.

21 грудня дідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим і закликав до пошуку дипломатичних шляхів припинення війни Росії проти України

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що Китай сприйняв візит Медведєва як приїзд свого васала