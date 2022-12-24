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Візит Медведєва до Китаю може свідчити, що у них з президентом Путіним існують якісь недомовленості, - дипломат Хандогій

24 грудня, 2022 субота
17:58
Світ Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін

Володимир Хандогій, дипломат, президент Української асоціації зовнішньої політики, вважає, що Сі Цзіньпін раніше зустрічався виключно з Путіним, а тепер приймання у Китаї Медведєва вказує на можливу зміну орієнтації між лідерами у Кремлі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо зустрічі 21 грудня лідера Китаю Сі Цзіньпіна із заступником секретаря Радбезу РФ Дмитром Медведєвим.

"Я б не став надавати великого значення цьому візиту, бо він відбувався у рамках міжпартійних зв'язків, як лідерів правлячих партій. Це не був офіційний чи державний візит. З одного боку, на мій погляд, тут Медведєв проявив ініціативу з цим візитом, до того ж він намагається утриматися на верхніх щаблях кремлівської влади, а з іншого боку, на вряд чи можна очікувати від цього візиту якихось конкретних результатів. Також побутує наступна думка, якщо Сі Цзіньпін раніше зустрічався виключно з Путіним, і це був відповідний рівень, то тепер прийняття Сі Цзіньпіном Медведєва говорить, що можливо у них з президентом Путіним існують якісь недомовленості. Дійсно, такий візит саме Медведєва може свідчити про якусь можливу зміну орієнтації між лідерами у Кремлі. Це моє особисте припущення", - сказав президент Української асоціації зовнішньої політики.

Володимир Хандогій підсумував, що це був міжпартійний візит і ніяких конкретних результатів він не приніс, тому що й не міг принести.

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Росія
Китай
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
Сі Цзиньпін
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2022, субота
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