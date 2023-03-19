Візит Путіна до Маріуполя є свідченням готовності російської армії відступати, - військовий експерт Киричевський
Військовий експерт Іван Киричевський вважає, що російська армія готується до відступу з тимчасово окупованих територій України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Вся ця кампанія з візитами Путіна на тимчасово окуповані території України більше спрямована на російський генералітет та має на меті більше пропагандистську мету. Зараз в українських соціальних мережах порівнюють візит Гітлера та Путіна до Маріуполя. Тож, цілком ймовірно, що росіяни так хотіли всіх денацифікувати, що й самі стали нацистами та показали, що їхній вождь не боїться їздити в окуповані міста", - пояснив Киричевський.
Експерт вважає, що візит Путіна на тимчасово окуповані території України мав переконати російських військових у правильності відступу.
"Цілком ймовірно. що візит Путіна на тимчасово окуповані території України також мав на меті показати його авторитет в російській армії, якій зовсім скоро знову потрібно буде приймати складні рішення. Тому, щоб мати сміливість для відступу потрібна фігура, на яку можна покластись. Візит Путіна на окуповані території і мав дати російській армії більше мужності відступати з українських територій", - додав він.
- 19 березня російські державні інформагентства стверджують, що президент РФ Володимир Путін здійснив "робочу поїздку" в тимчасово окупований Маріуполь
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе