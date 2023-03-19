Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Вся ця кампанія з візитами Путіна на тимчасово окуповані території України більше спрямована на російський генералітет та має на меті більше пропагандистську мету. Зараз в українських соціальних мережах порівнюють візит Гітлера та Путіна до Маріуполя. Тож, цілком ймовірно, що росіяни так хотіли всіх денацифікувати, що й самі стали нацистами та показали, що їхній вождь не боїться їздити в окуповані міста", - пояснив Киричевський.

Експерт вважає, що візит Путіна на тимчасово окуповані території України мав переконати російських військових у правильності відступу.

"Цілком ймовірно. що візит Путіна на тимчасово окуповані території України також мав на меті показати його авторитет в російській армії, якій зовсім скоро знову потрібно буде приймати складні рішення. Тому, щоб мати сміливість для відступу потрібна фігура, на яку можна покластись. Візит Путіна на окуповані території і мав дати російській армії більше мужності відступати з українських територій", - додав він.