Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко.

"Одна зі сторін візиту Сі Цзіньпіна до Путіна - східна дипломатія завжди символізм. Якщо Сі особисто поїде до Путіна буде те ж саме, що Джо Байден приїхав до України і дав обіцянку, що Україна переможе. Те саме робить Сі, їдучи в Росію, цим візитом він говорить США: а вони не програють", - зазначив він.

Осипенко додав, що є також символізм у тому, що до Путіна він їде особисто, а з нашим президентом буде спілкуватися онлайн.

"Він після розмови із Зеленським нічого передавати Путіну не буде. Сі буде збирати позиції сторін, щоб обговорювати і приймати рішення в рамках свого політбюро. Вся логіка процесу підказує, що він після цього візиту має ще поспілкуватися з європейцями, для того, щоб була повна картинка для прийняття стратегічного та політичного рішення щодо допомоги РФ", - підсумував дипломат.