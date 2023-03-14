Візит Сі Цзіньпіна до Путіна - це сигнал для США, що "Росія не програє", - дипломат Осипенко
Особистий візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до президента РФ Володимира Путіна аналогічний за символізмом до візиту американського президента Джо Байдена до Києва
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Руслан Осипенко.
"Одна зі сторін візиту Сі Цзіньпіна до Путіна - східна дипломатія завжди символізм. Якщо Сі особисто поїде до Путіна буде те ж саме, що Джо Байден приїхав до України і дав обіцянку, що Україна переможе. Те саме робить Сі, їдучи в Росію, цим візитом він говорить США: а вони не програють", - зазначив він.
Осипенко додав, що є також символізм у тому, що до Путіна він їде особисто, а з нашим президентом буде спілкуватися онлайн.
"Він після розмови із Зеленським нічого передавати Путіну не буде. Сі буде збирати позиції сторін, щоб обговорювати і приймати рішення в рамках свого політбюро. Вся логіка процесу підказує, що він після цього візиту має ще поспілкуватися з європейцями, для того, щоб була повна картинка для прийняття стратегічного та політичного рішення щодо допомоги РФ", - підсумував дипломат.
- За даними Reuters, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву наступного тижня та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Видання WSJ повідомило, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.
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