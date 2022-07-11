Визначилися переможці Вімблдону
Переможцями Вімблдонського тенісному турніру стали серб Новак Джокович та Олена Рибакіна з Казахстану
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Новак Джокович переміг у фіналі австралійця Ніка Кіріоса – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Олена Рибакіна переграла у вирішальному матчі Онс Жабер з Тунісу - 3:6, 6:2, 6:2.
Серб став переможцем Вімблдону всьоме, він також перемагав на британському турнірі Grand Slam у 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 роках. Загалом для Джоковича це вже 21-й титул Grand Slam. Більше лише у іспанця Рафаеля Надаля - 22.
Рибакіна здобула свій перший титул найпрестижнішої серії турнірів, до яких також належать Відкриті чемпіонати Австралії, Франції та США.
Вімблдон
Жінки. Фінал
9 липня
Олена Рибакіна (Казахстан) - Онс Жабер (Туніс) 3:6, 6:2, 6:2
Чоловіки. Фінал
10 липня
Новак Джокович (Сербія) - Нік Кіріос (Австралія) 4:6, 6:3, 6:4, 7(7):6(3)
- 8 липня українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії поступились у півфіналі парного Вімблдону.
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