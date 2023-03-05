Визначився новий чемпіон UFC у важкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

5 березня у Лас-Вегасі Джонс переміг Гана у першому раунді задушливим прийомом та став новим чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в важкій вазі (до 120 кг).

Для американця це був перший поєдинок з 2020 року, коли він захистив титул UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).

Чемпіонський пояс UFC у важкій категорії залишився вакантним після того, як від нього відмовився француз Френсіс Нганну, який мав стати наступним суперником Джона Джонса.