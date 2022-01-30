Визначився переможець ЧЄ з гандболу, на якому виступала Україна
У фіналі чоловічого чемпіонату Європи з гандболу збірна Швеції перемогла Іспанію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У столиці Угорщини на "Будапешт Арені" Швеція перемогла Іспанію з рахунком 27:26.
Після першої половини матчу іспанці вели у рахунку 13:12, але у другому таймі шведи зуміли вирвати перемогу. Переможний м'яч скандинави закинули з пенальті на останніх секундах зустрічі.
У матчі за третє місце збірна Данії переграла Францію з рахунком 35:32.
У фінальній частині ЧЄ-2022 виступала збірна України. Вона зазнала поразок від Сербії, Франції та Хорватії та вибула з турніру після групового раунду.
Чемпіона Європи з гандболу
Чоловіки. Фінал
30 січня
Швеція - Іспанія 27:26
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