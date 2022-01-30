Визначився переможець ЧЄ з гандболу, на якому виступала Україна

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У столиці Угорщини на "Будапешт Арені" Швеція перемогла Іспанію з рахунком 27:26.

Після першої половини матчу іспанці вели у рахунку 13:12, але у другому таймі шведи зуміли вирвати перемогу. Переможний м'яч скандинави закинули з пенальті на останніх секундах зустрічі.

У матчі за третє місце збірна Данії переграла Францію з рахунком 35:32.

У фінальній частині ЧЄ-2022 виступала збірна України. Вона зазнала поразок від Сербії, Франції та Хорватії та вибула з турніру після групового раунду.

Чемпіона Європи з гандболу

Чоловіки. Фінал

30 січня

Швеція - Іспанія 27:26

