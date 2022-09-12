Визначився переможець найуспішнішого для збірної України ЧС з волейболу
У неділю, 11 вересня, збірна Італії перемогла Польщу у фіналу чемпіонату світу-2022 з волейболу серед чоловіків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Катовіце Італія переграла Польщу у чотирьох партіях - 3:1. Італійці виграли чемпіонат світу вчетверте та стали найтитулованішою командою в історії. У Бразилії та Польщі - по три золота ЧС.
Для збірної України нинішній чемпіонат світу також став найуспішнішим за весь час виступів. Наші волейболісти вперше дійшли до чвертьфіналу, де їх зупинила Словенія, яка у матчі за бронзові медалі поступилися Бразилії - 1:3.
Чемпіонат світу-2022
Фінал
11 вересня
Катовіце, Польща
Польща - Італія 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)
- 7 вересня у чвертьфінальному матчі ЧС-2022 з волейболу збірна України поступилась Словенії.
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