Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Катовіце Італія переграла Польщу у чотирьох партіях - 3:1. Італійці виграли чемпіонат світу вчетверте та стали найтитулованішою командою в історії. У Бразилії та Польщі - по три золота ЧС.

Для збірної України нинішній чемпіонат світу також став найуспішнішим за весь час виступів. Наші волейболісти вперше дійшли до чвертьфіналу, де їх зупинила Словенія, яка у матчі за бронзові медалі поступилися Бразилії - 1:3.

Чемпіонат світу-2022

Фінал

11 вересня

Катовіце, Польща

Польща - Італія 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

7 вересня у чвертьфінальному матчі ЧС-2022 з волейболу збірна України поступилась Словенії.

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