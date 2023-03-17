Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Матчі за участі збірних інших країн будуть транслювати на MEGOGO ексклюзивно. А от поєдинки національної збірної України транслюватимуться на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного в ефірі, кабелі та супутнику. В Інтернеті ж матчі можна буде подивитися ексклюзивно на MEGOGO — на каналі "MEGOGO Футбол 1" та у розділі "Спорт" за передплатою "Максимальна" або "Спорт", - йдеться у повідомленні.

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта.

Матч Англія - Україна відбудеться 26 березня. Початок о 19:00.