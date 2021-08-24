Визнання країнами G7 "Талібану" законною владою Афаганістану не на порядку денному, - голова Єврокомісії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Ми займаємо єдину позицію з питання їх визнання. Зараз питання про визнання не стоїть на порядку денному", - цитує агентство слова фон дер Ляєн.



Вона зазначила, що метою переговорів G7 була координація та вироблення єдиної позиції щодо Афганістану. Вона зазначила, що ці завдання були вирішені.



Так, уряд Великої Британії на своєму сайті повідомляє, що країни G7 звернулися до "Талібану" із спільною заявою. Вони підтвердили свою підтримку народу Афганістану та намір підтримати афганських біженців.



У заяві також наголошується, що легітимність майбутнього уряду залежатиме від підходу, який він буде застосовувати для виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо збереження стабільності в Афганістані.



"Легітимність майбутнього уряду буде залежати від підходу, який він буде застосовувати для виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо забезпечення стабільності в Афганістані", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.

В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".

Раніше 24 серпня країни "Великої сімки" провели саміт щодо ситуації в Афганістані.