Включення до санкційного списку померлого сенатора Маккейна це не просто ляп, а російська шизофренія, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав заборону на в'їзд до РФ колишнього сенатора Джона Маккейна, який помер у 2018 році, шизофренією
Про це Клімкін написав у telegram.
За його словами, включення до списку з 963 американців, яким заборонений в'їзд до Росії колишнього сенатора Маккейна, що помер у 2018 році, - це вчинок "по Фрейду".
"Це не просто ляп, це російська шизофренія. Маккейн назвав путінський режим "бензоколонкою, якою керує мафія". Він мріяв, щоб ця бензоколонка закрилася, а світ вважав путінський режим злочинною мафією. Його мрія почала збуватися, і за це у Москві ненавидять і бояться навіть мертвого Маккейна. Колись у Росії чи у тому, що буде на її місці, будуть вулиці Маккейна і не буде вулиць Путіна. В рамках "дефашизації" це теж буде вирок злочинам цього режиму", - переконаний Клімкін.
- 21 травня РФ заборонила в'їзд п'ятьом померлим американцям, зокрема сенатору Маккейну.
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