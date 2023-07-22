Влада Греції розпочала будівництво 35-кілометрового паркану на кордоні з Туреччиною
Греція почала будувати додаткову 35-кілометрову сталеву огорожу вздовж річки Марица на кордоні з Туреччиною для запобігання проникненню нелегальних мігрантів
Про це пише Daily Sabah.
Зазначається, що будівництво сталевої огорожі розпочато на березі річки, яка позначає більшу частину турецько-грецького кордону, за контрактом двох компаній.
Раніше Греція звела дві сталеві огорожі на кордоні з Туреччиною, довжина яких становить 12,5 і 26,5 км. Новий додатковий паркан довжиною 35 км і висотою 5 метрів побудують між містами Дідімотейхо і Суфлі, розташованими поблизу турецького кордону.
Цей паркан будують, щоб не допустити мігрантів з Близького Сходу, Азії чи Африки до Європейського Союзу через Туреччину. Загальна вартість додаткових споруд і ремонту разом із новою огорожею сягне приблизно €100 мільйонів.
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