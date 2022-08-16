Влада хоче збільшити видатки держбюджету завдяки внутрішнім запозиченням, а не зовнішнім грантам, - нардепка Южаніна

Політикиня поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"15 серпня парламент проголосував за збільшення видаткової частини державного бюджету на 270 млрд грн, але не завдяки зовнішнім грантам. У проєкті закону йшлося про внутрішні запозичення - це облігації внутрішньої державної позики. Найбільший портфель цих облігацій має Нацбанк України", - зазначила Южаніна.

Нардепка наголосила, якщо політика щодо облігацій внутрішньої держпозики не буде змінена, якщо їх ніхто не купуватиме - це поглибить інфляцію.

"Якщо політика навколо облігацій внутрішньої державної позики не буде змінена - облігації не стануть більш привабливими, то власником цих облігацій знову стане НБУ, а це означає додатковий друк грошей, інфляцію. Так, це означає більше можливостей для Збройних сил України, але завдяки людям - інфляційним витратам, які робитимуть наші громадяни", - зауважила Ніна Южаніна.

15 серпня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану в Україні на 90 днів, до 21 листопада.

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