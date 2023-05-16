Про це пише видання Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

"Багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням прапора України та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність із східноєвропейською країною, яка бореться з російським вторгненням з лютого минулого року", - зазначили журналісти.

Водночас у МЗС Китаю закликали посольства та міжнародні організації не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для "політичної пропаганди" та "уникати конфліктів між державами".

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів, і ніхто не став знімати плакати на підтримку України, пише видання.

За даними журналістів, щонайменше на трьох посольствах розміщено величезні синьо-жовті прапори зі словами підтримки.