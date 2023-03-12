Влада не піде на зміну проєвропейського курсу в Грузії, - депутатка парламенту Самнідзе
Владі Грузії показали, що якщо вони хочуть насильно закрити двері та відвернутися від Європи - вони отримають серйозну відповідь від усього суспільства
Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка парламенту Грузії від опозиції Хатуна Самнідзе.
"Я підкреслю, що попри заяви з Росії у цій країні ніхто не боїться боротися за свободу. Влада уже дуже обережна, цей тиждень став для них серйозним уроком. Їм показали, що якщо вони хочуть насильно закрити двері та відвернутися від Європи - вони отримають серйозну відповідь від усього суспільства. Воно стоїть разом, коли питання стосується Європи. Я певна, що попри те, що у влади є якийсь страх, вона часто підігрує Росії, вона не піде на зміну курсу в Грузії. Я в цьому впевнена", - вважає вона.
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії зранку 9 березня повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".
- У міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, а опозиція вимагає відставки уряду і дострокових виборів.
- 10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні
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