Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка парламенту Грузії від опозиції Хатуна Самнідзе.

"Я підкреслю, що попри заяви з Росії у цій країні ніхто не боїться боротися за свободу. Влада уже дуже обережна, цей тиждень став для них серйозним уроком. Їм показали, що якщо вони хочуть насильно закрити двері та відвернутися від Європи - вони отримають серйозну відповідь від усього суспільства. Воно стоїть разом, коли питання стосується Європи. Я певна, що попри те, що у влади є якийсь страх, вона часто підігрує Росії, вона не піде на зміну курсу в Грузії. Я в цьому впевнена", - вважає вона.