Влада не вела ніяких консультацій з опозицією щодо кадрових ротацій в СБУ та Генпрокуратурі, - нардеп Осадчук

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я особисто, за будь-яких обставин, не планую голосувати за нових очільників СБУ та Генеральної прокуратури. Влада не проводила з опозицією ніяких консультацій щодо кадрових ротацій в цих структурах. Навіть з профільним парламентським комітетом ніяких консультацій не проводилось", - зазначив Осадчук

Нардеп зауважив, що підтримує будь-які рішення влади, однак кадрові ротації є більш складним питанням.

"Комітет з правоохоронної діяльності дізнався про звільнення Ірини Венедіктової так, як й всі. Нас ніхто не попереджував. Ми дізнались про кадрові ротації зі ЗМІ. Тому це внутрішня кухня Офісу президента та коаліції. Опозиція підтримує рішення влади, бо в нас війна. Однак у питаннях кадрових ротацій усе набагато складніше", - додав він.

17 липня Зеленський відсторонив від посад Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Пізніше стало відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко.

18 липня Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Баканова.

19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада

Також 19 липня Верховна Рада проголосувала за за звільнення Баканова з посади голови СБУ

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