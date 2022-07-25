Влада не вела ніяких консультацій з опозицією щодо кадрових ротацій в СБУ та Генпрокуратурі, - нардеп Осадчук
Народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що влада не проводила жодних консультацій з опозицією та парламентським профільним комітетом щодо звільнення Ірини Венедиктової та Івана Баканова
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Я особисто, за будь-яких обставин, не планую голосувати за нових очільників СБУ та Генеральної прокуратури. Влада не проводила з опозицією ніяких консультацій щодо кадрових ротацій в цих структурах. Навіть з профільним парламентським комітетом ніяких консультацій не проводилось", - зазначив Осадчук
Нардеп зауважив, що підтримує будь-які рішення влади, однак кадрові ротації є більш складним питанням.
"Комітет з правоохоронної діяльності дізнався про звільнення Ірини Венедіктової так, як й всі. Нас ніхто не попереджував. Ми дізнались про кадрові ротації зі ЗМІ. Тому це внутрішня кухня Офісу президента та коаліції. Опозиція підтримує рішення влади, бо в нас війна. Однак у питаннях кадрових ротацій усе набагато складніше", - додав він.
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- Пізніше стало відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко.
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