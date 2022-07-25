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Головна війна з Росією Влада не вела ніяких консультацій з опозицією щодо кадрових ротацій в СБУ та Генпрокуратурі, - нардеп Осадчук
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Влада не вела ніяких консультацій з опозицією щодо кадрових ротацій в СБУ та Генпрокуратурі, - нардеп Осадчук

25 липня, 2022 понедiлок
12:41
війна з Росією Іван Баканов та Ірина Венедіктова

Народний депутат Андрій Осадчук повідомив, що влада не проводила жодних консультацій з опозицією та парламентським профільним комітетом щодо звільнення Ірини Венедиктової та Івана Баканова

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я особисто, за будь-яких обставин, не планую голосувати за нових очільників СБУ та Генеральної прокуратури. Влада не проводила з опозицією ніяких консультацій щодо кадрових ротацій в цих структурах. Навіть з профільним парламентським комітетом ніяких консультацій не проводилось", - зазначив Осадчук

Нардеп зауважив, що підтримує будь-які рішення влади, однак кадрові ротації є більш складним питанням.

"Комітет з правоохоронної діяльності дізнався про звільнення Ірини Венедіктової так, як й всі. Нас ніхто не попереджував. Ми дізнались про кадрові ротації зі ЗМІ. Тому це внутрішня кухня Офісу президента та коаліції. Опозиція підтримує рішення влади, бо в нас війна. Однак у питаннях кадрових ротацій усе набагато складніше", - додав він.

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Україна
СБУ
Іван Баканов
Ірина Венедіктова
Офіс генпрокурора
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