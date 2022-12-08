Про це Генштаб повідомив у вечірньому зведенні від 8 грудня.

Зазначається, що на тимчасово окупованій Луганщині окупанти реорганізовують окремі підрозділи. Після проведення цих заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у компенсації в розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.

Також у Генштабі розповіли, що в Росії поширюють фейки, нібито про грошову винагороду від 700 до 1 000 доларів за вбивство військових РФ. У Генштабі пояснили, що це направлено на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

Українська розвідка з'ясувала, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни.

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