Влада РФ відмовляє родичам загиблих військових у компенсаціях і бреше про доларові винагороди від України за вбивства окупантів, - Генштаб
У Генштабі розповіли, що росіяни реорганізовують підрозділи, аби не виплачувати компенсації родичам, та розповсюджують фейки про винагороди від України за вбивства окупантів
Про це Генштаб повідомив у вечірньому зведенні від 8 грудня.
Зазначається, що на тимчасово окупованій Луганщині окупанти реорганізовують окремі підрозділи. Після проведення цих заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у компенсації в розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.
Також у Генштабі розповіли, що в Росії поширюють фейки, нібито про грошову винагороду від 700 до 1 000 доларів за вбивство військових РФ. У Генштабі пояснили, що це направлено на дискредитацію військово-політичного керівництва України.
- Українська розвідка з'ясувала, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни.
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