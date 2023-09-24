Влада Риги перевіряє укриття й закуповує сотні розкладачок

Про це повідомляє Delfi.

Міська влада Риги придбала 184 розкладачок, 228 матраців та 342 подушки в рамках рішення про створення матеріально-технічних резервів цивільної оборони, повідомила у доповіді для Ризької думи виконавчий директор міста Яніса Ланґе.

Також влада Риги розробляє план цивільного захисту громадської території Риги й створює єдину систему управління надзвичайними ситуаціями та стихійними лихами і подання щоденних звітів. Цього року влада створила базу даних укриттів, що історично є у місті, на основі архівних матеріалів і внесла 301 адресу, за якою проєктувалися незабудовані, збудовані, зносні та ліквідовані укриття.

За підсумками першого півріччя, суттєво зріс адміністративний потенціал у сфері цивільного захисту, сказала Ланґе. Після створення Управління цивільної оборони та оперативної інформації встановили порядок скликання Комісії цивільної оборони Ризької публічної території, а також робочу групу самоврядування з цивільної оборони та управління стихійними лихами. Ланґе заявила, що відділ цивільної оборони та оперативної інформації вже укомплектовано повністю, а решта відділів укомплектована частково.