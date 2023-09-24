Влада Риги перевіряє укриття й закуповує сотні розкладачок
Міська влада Риги розгорнула план підготовки цивільної оборони до можливої загрози російської агресії
Про це повідомляє Delfi.
Міська влада Риги придбала 184 розкладачок, 228 матраців та 342 подушки в рамках рішення про створення матеріально-технічних резервів цивільної оборони, повідомила у доповіді для Ризької думи виконавчий директор міста Яніса Ланґе.
Також влада Риги розробляє план цивільного захисту громадської території Риги й створює єдину систему управління надзвичайними ситуаціями та стихійними лихами і подання щоденних звітів. Цього року влада створила базу даних укриттів, що історично є у місті, на основі архівних матеріалів і внесла 301 адресу, за якою проєктувалися незабудовані, збудовані, зносні та ліквідовані укриття.
За підсумками першого півріччя, суттєво зріс адміністративний потенціал у сфері цивільного захисту, сказала Ланґе. Після створення Управління цивільної оборони та оперативної інформації встановили порядок скликання Комісії цивільної оборони Ризької публічної території, а також робочу групу самоврядування з цивільної оборони та управління стихійними лихами. Ланґе заявила, що відділ цивільної оборони та оперативної інформації вже укомплектовано повністю, а решта відділів укомплектована частково.
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