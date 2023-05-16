Про це Медведєв написав у twitter.

Таким чином він відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, про те, що Росія через вторгнення в Україну зазнала геополітичної поразки та перетворилася на васала Китаю

"Геополітична втрата? Ще у 2022 році НАТО ліниво відганяло нас, коли йшлося про гарантії безпеки. А зараз усі країни НАТО лягають спати та прокидаються з думками про Росію. Більш того, деякі з особливо боягузливих і страждаючих фантомними болями, як "тимчасово окупована" Польща і наші "прибалтійські провінції", добряче "обробилися". Отже, якщо й справді була втрата, то це через примітивну політику НАТО з її основоположним прагненням відіграти виняткову роль у ХХІ столітті", - написав Медведєв.

Наостанок він додав, що Європа та Франція самі нібито перетворилася на васалів США.

"Якщо говорити про васальну залежність, то красуня-Європа, в тому числі й Франція, сама перетворилася на "стару дівку", яка особливо ретельно задовольняє всі найзбоченіші забаганки американців. І в процесі мазохістської пожадливості завдає шкоди власній економіці та простим європейцям", - відповів Медведєв.