Медведєв назвав країни Балтії "провінціями РФ", а Польщу — "тимчасово окупованою"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав Литву, Латвію та Естонію "російськими провінціями", а Польщу - "тимчасово окупованою"
Про це Медведєв написав у twitter.
Таким чином він відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, про те, що Росія через вторгнення в Україну зазнала геополітичної поразки та перетворилася на васала Китаю
"Геополітична втрата? Ще у 2022 році НАТО ліниво відганяло нас, коли йшлося про гарантії безпеки. А зараз усі країни НАТО лягають спати та прокидаються з думками про Росію. Більш того, деякі з особливо боягузливих і страждаючих фантомними болями, як "тимчасово окупована" Польща і наші "прибалтійські провінції", добряче "обробилися". Отже, якщо й справді була втрата, то це через примітивну політику НАТО з її основоположним прагненням відіграти виняткову роль у ХХІ столітті", - написав Медведєв.
Наостанок він додав, що Європа та Франція самі нібито перетворилася на васалів США.
"Якщо говорити про васальну залежність, то красуня-Європа, в тому числі й Франція, сама перетворилася на "стару дівку", яка особливо ретельно задовольняє всі найзбоченіші забаганки американців. І в процесі мазохістської пожадливості завдає шкоди власній економіці та простим європейцям", - відповів Медведєв.
- 10 травня Дмитро Медведєв заявив, що після перейменування поляками Калінінграда, назву Польщі також треба змінити та взагалі приєднати її до Росії.
- 15 травня президент України Володимир Зеленський та Еммануель Макрон провели переговори у Парижі.
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