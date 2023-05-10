Медведєв запропонував перейменувати Польщу та приєднати її до РФ
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що після перейменування поляками Калінінграда, назву Польщі також треба змінити та приєднати її до Росії
Про це Медведєв написав у twitter.
Таким чином він відреагував на рішення Польщі називати російське місто Калінінград Крулевцем.
"Назва російського міста Калінінград їм не подобається, натомість пропонують писати Крулевець. Ну, в такому разі, не Краків, а лише Кракау. Не Гданськ, тільки Данциг. Не Щецин, тільки Штеттін. Не Познань, тільки Позен. Чи не Вроцлав, тільки Бреслау. Список можна продовжувати та продовжувати», - написав Медведєв.
Врешті він запропонував відмовитися від назви Польща та взагалі приєднати її до Росії.
"Звичайно ж, ніякої Польщі, тільки Варшавське герцогство, або Царство Польське у складі Російської Федерації, як правонаступниці Російської імперії", - підсумував експрезидент Росії.
- 10 травня у Польщі офіційно змінили назви назву міста Калінінград на Крулевець.
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